Dans le but de contenir les vulnérabilités liées à l’augmentation de la dette publique, le Fmi suggère à l’Etat du Sénégal «d’accroître les recettes intérieures, en renforçant la mise en œuvre de la stratégie de mobilisation des recettes à moyen terme…», renseigne Le Quotidien.

Une équipe du Fonds monétaire international (Fmi), dirigée par Mme Corinne Deléchat, a effectué une mission en mode hybride, du 22 octobre au 20 novembre 2021, afin de mener les consultations de 2021 au titre de l’article IV, la quatrième revue de l’accord, au titre de l’Instrument de coordination de la politique économique (Icpe) et la première revue des mécanismes de financement sur 18 mois, au titre de la Facilité de crédit de confirmation (Fcc) et de l’Accord de confirmation (Ac). A l’issue de cette mission, la cheffe de délégation, citée dans un communiqué, a déclaré : «Les perspectives du Sénégal à moyen terme sont favorables, mais les incertitudes restent élevées et les risques baissiers dominent. La croissance du Pib devrait s’accélérer pour s’établir à 5 ½ % en 2022, puis atteindre un pic de 10 % en 2023-24, avec le démarrage de la production pétrolière et gazière, avant de se stabiliser autour de 6 % à moyen terme. Le projet de loi de finances 2022 est axé sur l’accroissement des dépenses sociales prioritaires et vise un déficit de 4,8 % du Pib.»

Dans le but de contenir les vulnérabilités liées à l’augmentation de la dette publique, Mme Deléchat souligne «qu’il importe d’accroître les recettes intérieures en renforçant la mise en œuvre de la stratégie de mobilisation des recettes à moyen terme, de réduire progressivement les subventions aux produits pétroliers et l’électricité et de renforcer l’efficience des dépenses publiques afin de ramener le déficit budgétaire à 3 % du Pib d’ici à 2024, conformément au critère fixé par l’Uemoa…».

L’équipe de l’institution de Bretton woods «salue les efforts soutenus des autorités pour renforcer la sécurité sociale, notamment en institutionnalisant le dispositif de protection sociale et en élargissant la base des bénéficiaires». Mais dans le cadre des transferts monétaires du Pro¬gramme national de bourse de sécurité familiale, les fonctionnaires du Fmi encouragent «les autorités à adopter les paiements mobiles, plus fiables et plus rapides. Les autorités entendent également favoriser le développement du secteur privé, notamment en améliorant l’accès à l’électricité de qualité à moindre coût, tout en promouvant une énergie plus verte, en facilitant l’accès au crédit et au foncier, en renforçant la fourniture des services publics grâce à la digitalisation et en améliorant l’employabilité de la population entrant sur le marché du travail. Les autorités comptent mettre en œuvre des politiques sectorielles ciblées, pour favoriser l’industrialisation et la création d’emplois, à travers la production de denrées alimentaires de base et de produits pharmaceutiques». Mais pour Mme Deléchat et ses collaborateurs, «il sera important que ce type de soutien soit bien ciblé, transparent quant à ses objectifs et son périmètre d’action, et fasse l’objet d’une évaluation régulière en termes de coûts et d’avantages, pour remédier aux éventuelles difficultés opérationnelles».

L’équipe du Fmi, note le document, «est parvenue à un accord avec les autorités sénégalaises sur les mesures économiques et financières, qui pourraient permettre l’approbation de la quatrième revue de l’accord, au titre de l’Icpe, et de la première revue des mécanismes de financement sur 18 mois, au titre de la Fcc et de l’Ac. L’examen, par le Conseil d’administration du Fmi, devrait avoir lieu en janvier 2022. A l’issue de cet examen par le Conseil d’administration, le Sénégal aurait accès à 129,4 millions de Dts, (équivalent à environ 180 millions de dollars), portant le total de l’appui financier apporté par le Fmi dans le cadre des accords au titre de la Fcc et de l’Ac à 258,8 millions de Dts (environ 360 millions de dollars)».