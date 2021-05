XALIMANEWS- Invitée à l’émission «Quartier général» sur la Tfm vendredi, Aminata Touré est revenue sur son compagnonnage avec le chef de l’Etat. Même si le prédécesseur de Idrissa Seck au Conseil économique, social et environnemental (Cese) réaffirme son appartenance à l’Alliance pour la République, elle semble déçue par le chef de l’Etat. «Je me suis engagée aux côtés du président de la République parce que j’avais de l’espoir comme tout Sénégalais», a-t-elle dit. Mimi Touré ne souhaite pas étaler ses «relations personnelles avec le président de la République», mais admet que «dans toute relation, il y a des hauts et des bas». «Ce qui est important ce sont les politiques, les actions, les limites, ce qui doit être amélioré et on en a discuté», a-t-elle fait savoir. Ecartée de l’attelage gouvernemental déjà comme Premier ministre, puis récemment du Cese, Mimi Touré dit ne pas accorder trop d’importance aux postes. «Le Président nomme aux fonctions civiles et militaires. Je suis une militante engagée. Et par conviction, ce n’est pas le poste que l’on occupe qui est primordial. C’est vrai qu’on aimerait que nos efforts soient reconnus, mais ce qui est intéressant c’est de voir que les politiques mises en œuvre apportent des changements. Bien sûr que ça ne fait pas plaisir d’être relevé de ses fonctions, mais la bonne question, c’est est-ce qu’on a dépassé cela. Evidemment parce que dans la vie, on fait face à des situations, après on passe à autre chose», a-t-elle expliqué. Sur ses 10 ans de compagnonnage (avec Macky Sall), Mimi dit n’avoir «aucun regret».

