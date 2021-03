« Devant la situation tant désolante qui sévit dans notre cher Sénégal, nous les républicains autour de la D.S.E. en Argentine, condamnons ces actes anti patriotes et soutenons le Président de la république, son gouvernement et la justice pour le maintien de l’Etat de droit où personne ne sera laisser imposer ses propres droits imaginaires qui ont pour but de perturber l ‘ordre public en y emportant la jeunesse et innocente des conséquences néfastes qui en subvienne…

