Outre ses fondateurs originaires de Rewmi, cette formation politique, bien implantée à travers les 14 régions du Sénégal et la diaspora, ne cesse d’étendre ses tentacules, pour s’ouvrir à des vents progressistes, comme son nom l’indique. Alors que certaines élites politiciennes traditionnelles sont frappées de déchéance de crédibilité, le Prp attire des cadres du Cap au Caire, engagés sous son label d’intégrité et de patriotisme, sachant que la politique est une affaire trop sérieuse pour être laissée aux seuls politiciens. A travers les plateaux de télé, des produits du Parti républicain pour le progrès- qu’ils soient professeurs à l’université, polytechniciens, étudiants ou commerçants etc- innovent, en apportant une valeur ajoutée programmatique à un débat jusque-là portant, le plus clair du temps, sur des clivages personnels.

Déthié Fall, comme s’il avait appris des erreurs de son ancien mentor, a opéré un divorce à la tronçonneuse, en évitant de regarder dans le rétroviseur. Très pro-actif, l’ancien vice-président de Rewmi a vite fait de mobiliser ses partisans et d’autres ex-cadres rewmistes autour de la nécessité de créer un nouveau parti. A cœur vaillant, rien d’impossible, le Parti républicain pour le progrès (Prp), dont les activités ont été lancées le 28 mars 2021, s’impose en six mois comme un parti qui compte, sur lequel on compte et non seulement un parti qu’on compte.

