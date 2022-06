« Il faut engager au plus vite la désescalade, obtenir que les groupes armés, notamment le M23, déposent les armes sans conditions et assurer une réponse régionale et internationale unie et déterminée. »

Venu à New York demander une condamnation du M23 et du Rwanda, le chef de la diplomatie congolaise Christophe Lutundula s’est alarmé de la situation humanitaire dans l’Est. Il a enjoint le conseil à « assumer ses responsabilités ». « On a parlé des femmes, des enfants, des personnes âgées qui ont rempli par dizaines de milliers les routes de Rutshuru, les routes de Rumangabo, en train de fuir la mort, transportant des kilos sur la tête, en quête de sécurité. Assumez vos responsabilités ». Les allégations de collusion sont « infondées et inacceptables », a répondu l’ambassadeur rwandais à l’ONU. Selon Claver Gatete, le problème du M23 est interne à la RDC. « Le Rwanda n’a absolument aucun intérêt à déstabiliser la RDC. Le gouvernement rwandais observe que ces allégations sont une tentative de certains acteurs congolais d’externaliser le conflit pour des jeux politiques internes, ce qui est dangereux et devrait être dénoncé. »

