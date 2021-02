XALIMANEWS -Jusqu’à maintenant, le test le plus répandu était le nasopharyngé par PCR avec un taux de fiabilité à 98%. Celui qui implique que le soignant va chercher des traces de virus profondément dans le nez à l’aide d’un écouvillon. Cependant, les tests salivaires s’expérimentent avec 85% d’efficacité dans des pays comme les USA et l’Inde , où les étudiants sont régulièrement testés. La technique est assez simple et moyens coûteux d’après Julien Tizot, directeur général de BioSpeedia, une société spécialisée dans le diagnostic des maladies infectieuses. « Il suffit de cracher dans un réceptacle qui sera ensuite confié à un laboratoire qui va analyser l’échantillon, comme lors d’un test nasopharyngé. C’est beaucoup plus agréable pour tout le monde et cela diminue le risque pour les personnes testées de pouvoir propager le virus » explique t-il.

