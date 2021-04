« Encore une fois, le Syndicat unitaire des travailleurs des industries minières et activités connexes (Sutimac) vient pour alerter l’opinion nationale et internationale sur la situation humiliante et dramatique des travailleurs de Twyford Ceramics depuis la création de cette usine en 2017. Cette multinationale, à qui l’Etat du Sénégal a tout facilité pour lui permettre de promouvoir l’emploi des jeunes, continue de profiter de cette facilité d’investissement au détriment des travailleurs essentiellement des jeunes qui voient les ressources de leur pays surexploités et qui en plus y sont traités comme des esclaves des temps modernes. En effet, depuis presque deux années, la direction des ressources humaines de Twyford Ceramics, sous la conduite des employeurs chinois, continue de traiter les travailleurs dans des conditions dignes de l’esclavage et de les gérer en dehors de toute la législation en vigueur au Sénégal malgré les avertissements incessants de l’Inspection régionale du travail. L’entreprise Twyford Ceramics ne respecte pas :

