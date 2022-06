Cette décision intervient après une longue journée de tractation téléphonique du président ukrainien. Volodymyr Zelensky lui-même a passé sa journée au téléphone avec des chefs d’États et de gouvernements de l’Union pour s’assurer de leur soutien. L’ancien comédien devenu chef de guerre après le début de l’invasion de son pays par les troupes russes a salué « un moment historique ». Côté moldave, cette décision est un fort signe de soutien à la présidente pro-européenne Maïa Sandu. Son élection en 2020 avait marqué un tournant dans l’histoire de ce petit pays de 2,6 millions d’habitants enclavé entre la Roumanie et l’Ukraine et marqué par une forte influence de Moscou. Elle avait mis fin à près de 30 ans de gouvernance des communistes et socialistes, deux partis russophiles.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy