L’Espagne, l’Irlande et la Norvège ont formellement reconnu l’État de Palestine ce mardi

XALIMANEWS-Ce mardi, l’Espagne, l’Irlande et la Norvège ont formellement reconnu l’État de Palestine, une décision qui a suscité des critiques de la part d’Israël.

Selon Radio France internationale, ces trois pays européens considèrent que leur démarche revêt une importance symbolique significative, susceptible d’encourager d’autres États à suivre leur exemple.

Cette décision a provoqué la fureur d’Israël, qui y voit une « récompense » pour le mouvement islamiste palestinien Hamas en pleine guerre dans la bande de Gaza.

Cette reconnaissance est une « nécessité » pour « parvenir à la paix » entre Israéliens et Palestiniens, et constitue également une « question de justice historique » pour le peuple palestinien, a déclaré le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez dans une brève déclaration en espagnol et en anglais.