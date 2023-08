« Malgré la dégradation continue de son état, des instructions auraient été émises pour le sortir de l’hôpital et le ramener en prison. Ses avocats ont fermement contesté cette décision, en s’appuyant sur le droit à la santé, l’obligation d’assistance à personne en danger et la responsabilité inhérente à la mise en danger de la vie d’autrui. Notamment, certaines de ses affections comme un taux de glycémie élevé et le début d’une insuffisance rénale n’avaient pas été traitées. C’est dans ce contexte que le président Sonko a de nouveau sombré dans le coma et a été transféré en urgence en réanimation », indique-t-il la robe noire.

