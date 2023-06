«Dans les meilleurs délais, le groupe Walf doit réfléchir sur comment faire pour collecter de l’argent. Ce sont les Sénégalais qui vont payer les employés, en plus des factures d’eau et d’électricité. Vous allez fêter la Tabaski comme tout le monde. Mettez en place un mécanisme», déclarait Guy Marius Sagna. Et depuis, les Sénégalais, trop sensibles, devant la situation que vit la station radiophonique, qui doit honorer ses engagements vis à vis de ses employés à quelques jours de la Tabaski, ont mis la main à la poche et la somme de 40 millions de francs CFA, a été récoltée. Cet élan de solidarité n’est pas du goût de l’État sénégalais, qui a ordonné la suspension du compte de paiement de la Fondation Walfadjri sur la plateforme Wave, comme communiqué par le Groupe de presse.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy