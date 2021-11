La situation qui prévaut à Ziguinchor est révélatrice d’un état d’esprit contraire à la République et à la démocratie. Les signes d’un État qui a failli à ses obligations régaliennes sont perceptibles. Cette situation risque de dégénérer. De telles choses ne devraient jamais se passer en République, dans une démocratie. A cause de l’irresponsabilité de Macky qui refuse de sanctionner les siens, des individus pensent qu’ils peuvent se substituer à l’État : c’est inacceptable. Arrêtons de jouer avec le feu si nous ne voulons pour périr de feu et n’avoir d’autres destination que le feu de l’Enfer. Restons virils dans l’adversité, mais quand même sobres. Quand les Grecs ont commencé à abuser de la liberté qu’offre la démocratie, ils ont, dans certaines cités, semé les germes de la décadence de leur propre démocratie. L’abus de pouvoir et l’abus de liberté sont les deux extrêmes qui menacent toute démocratie disait fort justement Karl Popper. Encore une fois, la belle démocratie grecque qui a périclité à cause des guerres fratricides entre cités montre que la démocratie n’est pas immortelle. De la démocratie ils étaient obligés de passer à la tyrannie pour ne pas périr de l’anarchie. Ce pourrissement encouragé par Macky Sall a un objectif inavoué : créer une situation d’insécurité pour en tirer le maximum de profit. l’État doit avoir un minimum d’impartialité pour garder sa force : dès qu’il met sa force au service d’un parti, il en perd pour la protection de tous. Espérons tous que cette affaire de supposé nervi envoyé pour s’attaquer au domicile de Sonko sera tirée au clair. Des citoyens ne peuvent pas se faire justice sans porter eux-mêmes préjudice à la Justice, quand bien même celle-ci serait injuste. Alassane KITANE

