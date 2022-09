Le fonds a été mis en place par l’Ua deux ans après, mais n’est toujours pas opérationnel. Après s’être battues 25 ans pour voir leur «bourreau» jugé et condamné, les victimes se livrent à une autre bataille, celle de la réparation. Lors de la conférence de presse du Collectif de victimes de Habré en janvier dernier, Me Assane Dioma Ndiaye avait lancé un appel au Président Sall sur Rfi. «Monsieur Macky Sall a un second rendez-vous avec l’histoire. On commence à mettre en place le Conseil d’administration du fonds. L’Union africaine a déjà mis 5 millions pour alimenter ce fonds, mais les victimes attendent toujours l’opérationnalité de ce fonds. Ce serait d’abord une victoire personnelle pour monsieur Macky Sall, ensuite, ce serait une victoire pour le Sénégal. Et la 3e victoire, ce serait celle de l’Afrique. L’Afrique qui juge ses propres fils.» Et d’ajouter : «Tant que les victimes ne sont pas indemnisées, le procès de Hissein Habré aura un goût d’inachevé.»

