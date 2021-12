L’aide alimentaire de 2020 était constituée de 10 mille tonnes de sucre, 10 mille tonnes de pâtes alimentaires, 45 mille tonnes de riz, de l’huile et du savon et ciblait 1,1 million de ménages impactés, d’une valeur de 69 milliards F Cfa. La très imminente opération d’envoi de sommes d’argent est encore plus sensible pour le gouvernement qui avait déjà été accusé de manque de transparence, après la polémique autour de l’achat du riz en 2020.

