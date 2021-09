Lorsque les courtisans et les laudateurs, comme des abeilles sur du miel, prennent pieds au Palais, bouchent les allées du Pouvoir, chantent, conseillent et obstruent les oreilles du Président, tout lui semble possible. Renier la parole donnée, marcher sur les principes jadis proclamés et, avec une bénédiction toujours contingente des anciennes puissances coloniales, marcher à pas de course, sous les rythmes d’une fanfare assourdissante, vers un troisième mandat jadis combattu. Même si les institutions le légitime, l’Homme africain digne, ayant la main et l’esprit sur la Charte du Kourougan Fouga, fut-il Président, se ressaisit toujours, car il sait que l’éthique de la parole donnée est plus forte que le chant mielleux mais éphémère des courtisans.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy