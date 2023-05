Chère Adji Sarr. Je t’avais adressé une lettre ouverte quelques jours avant le procès, espérant qu’elle puisse t’inviter à la raison et t’amener à arracher ta dernière chance de te repentir. Je te conseillais de réaliser une vidéo et de saisir l’occasion du procès pour avouer la machination dans laquelle tu as été plongée par le gang APR / BBY, pour demander pardon au peuple sénégalais qui a perdu plus d’une vingtaine de ses fils lâchement exécutés, et pour demander pardon à ta victime Ousmane Sonko dont le seul tort est de refuser toute compromission avec le gang qui te séquestre.

J’ai voulu t’éviter plusieurs choses.

1° Que tu confirmes au Bon Dieu avoir bel et bien choisi d’être comme les charognards qui te séquestrent, c’est-à-dire d’opter volontairement pour l’enfer de l’au-delà, en contrepartie de l’opulence ici-bas

2° De choisir de vivre comme eux pour le reste de ta vie avec des ressources volées et maculées de sang, de faire vivre ton père, ta tante, tes autres parents, tes futurs enfants avec le fruit de gros mensonges et de sang versé par des innocents

3° De te faire ridiculiser aux yeux du monde entier durant un procès qui a été taillé sur mesure pour te permettre de dérouler les bobards que le gang t’a appris deux années durant

Ce Mardi 23 Mai 2023, j’ai été déçu de constater que tu n’avais toujours qu’une chose en tête, les récompenses que t’avaient promises Mamour Diallo et ses camarades du gang APR / BBY, le voyage à la Mecque promis par le tonitruant Farba Ngom. Ces bandits qui t’exploitent n’en ont tellement plus rien à cirer du Bon Dieu qu’ils le narguent même en puisant dans leurs placards remplis de milliards volés pour aller à la Mecque. Et quand ils y vont, c’est pour y faire des vidéos ou photos à diffuser à des fins de propagandes politiques. Leurs parents, leurs enfants, leurs époux(ses) acceptent ce qu’ils sont et acceptent volontiers une part du butin qu’ils savent pertinemment volé et taché de sang.

Comme tu sais, ces mécréants payent des imams et des oustazes matérialistes chargés de leur dire et répéter que tous les détournements et les crimes crapuleux qu’ils commentent pendant qu’ils sont drapés du manteau politique, le Bon Dieu n’en tient pas compte. Tu as bien vu ces imams qui disaient au PM Amadou Ba qu’ils préfèrent venir le voir que de sacrifier à la prière du Takussan. Tu as bien vu l’imam qui leur dit que ce sont les citoyens tués dans les manifestations qui vont en enfer et non ceux qui les tuent ou les font tuer. Tu as bien vu leurs oustazes qui se qualifient de « Oustaze Fashion ».

Chère Adji, il semblerait que tes parents sont d’accord avec tout ce que tu es en train de faire, sinon ils t’en auraient dissuadée depuis longtemps. Ils pensent certainement à ce que tu as déjà pu leur donner, et à tout ce que tu pourras y rajouter une fois que Mamour Diallo et les autres auront libéré les récompenses promises. Je me demande vraiment quel type de père accepte d’accompagner sa fille dans une telle aventure répugnante. En effet lui et tout le reste de ta famille ont entendu comme nouz tes aveux enregistrés par ton marabout, ton enregistrement des aveux de Mamour Diallo, les témoignages du Dr Alphousseyni Gaye, de Mme Tall, de Ndeye Khady Ndiaye, de Maman Ba, etc… Ils savent donc pertinemment que tu as inventé tout cela sous l’instrumentalisation du gang APR / BBY.

Chère Adji Sarr, tu as donc fait le plus mauvais choix. J’ai assisté au déroulement du procès. Quand je t’ai vue débarquer dans un accoutrement de couleur rouge, aux bras du pervers confirmé qui te sert d’avocat, j’avais déjà commencé à déchanter.

Durant le procès, tes histoires tiraient tellement dans la pornographie hard core, et par moment tu essayais tellement de choquer avec tes histoires de sodomie et d’excrément que j’ai failli en vomir. J’ai l’impression que ces charognards ont passé deux années à te faire regarder des films classés triple XXX afin de te mettre dans le bain, de te faire découvrir d’autres façons bestiales de s’envoyer en l’air. Ils ont donc réussi à te transformer en une star du X à l’image de la Cicciolina, de Dirty Garden, de Hot KinkyJoe, de Jenna Jameson, de Tera Patrick.

Mais as-tu pensé que toutes ces choses que tu as faites, tous ces bobards que tu as racontés sous la dictée de ces charognards, toutes ces audios qu’ils t’ont fait concocter et diffuser pour crédibiliser tes délires, cette image d’objet sexuel que tu t’es façonnée, le jour où tu auras des enfants et des petits enfants, ils auront tous les détails sur Internet ?

Chère Adji Sarr, quel homme saint d’esprit oserait te prendre comme épouse à part l’un de ces charognards pour qui tu ne vaux pas plus qu’une actrice de film X de série B ?

Chère Adji Sarr. Tu n’es toujours pas consciente de tout le mal que tu fais. Et il est à présent trop tard pour reculer ou corriger. Fort heureusement le procès a démontré définitivement aux proches de Ousmane Sonko qu’il n’a jamais posé les mains sur toi, encore moins tenté de te violer. Tout le monde se doutait que vous n’aviez ni vidéo, ni audio, ni photo, à part les montages stupides balancés sur le net. Il fallait s’y attendre car tu es coachée par les plus grands menteurs du Sénégal dont un avocat pervers confirmé. Si c’est ce dernier que tu avais accusé de viol, de sodomie, de fisting, personne ne te réclamerait des preuves de par son background.

Chère Adji Sarr. Finalement au-delà de toi-même, les vraies victimes de ton instrumentalisation par des charognards sont :

** Mr Macky Sall dont le camp est désormais considéré comme l’auteur de complots répugnants et salaces. D’ailleurs on se demande à présent s’il ignorait vraiment le montage de ce complot. En effet on a entendu Madiambal Diagne et le ministre Malick Sall prétendre chacun de son côté être celui qui a informé Mr Macky Sall de cette affaire de viol. Donc l’un des deux ment, ou peut-être tous les deux. Cependant le fait qu’ils essayent de blanchir Mr Macky Sall sur base d’un mensonge est plus que suspect.

** Le député Mbery Sylla dont la famille apprend de la bouche de Ndeye Khady Ndiaye que tu as été surprise assise toute nue sur lui dans la cabine de massage. Si c’était faux, il est clair que Mberry Sylla aurait porté plainte pour diffamation contre Ndeye Khady Ndiaye.

** Les 24 innocents exécutés depuis Mars 2021

** Le Sénégal qui est devenu la risée, un pays où la république est rythmée depuis presque 3 ans par des histoires de fesses, sur fond d’assassinats, de tortures, de rafles de citoyens innocents.

Et ce n’est pas tout car pour terminer le travail contre celui qui hante leur sommeil, le gang ne s’est fixé aucune limite en termes de morts, de sang versé, d’emprisonnement, de destruction. Malgré les preuves irréfutables qui démontrent les bobards que ces charognards t’ont chargée de raconter, nous savons tous que le 1er Juin les magistrats de Mr Macky Sall vont simplement lire le verdict qui leur a été écrit, probablement depuis la veille ou le lendemain du faux viol.

Donc les prochaines victimes innocentes s’annoncent bien plus nombreuses. Tout ce carnage est destiné à exorciser la peur d’un homme qui n’a pas le courage d’affronter ses adversaires. Cependant cette entreprise funeste est vouée à l’échec. Le peuple sénégalais a déjà décidé d’en finir avec le gang APR / BBY, et rien ne l’en empêchera.

Chère Adji Sarr. Tu ne peux plus reculer certes. Tu as fait ton choix, de ne plus être otage du gang, mais d’en faire partie intégrante désormais. Mais s’il te plait, au moins épargne nous du langage ordurier dans lequel tu te lances sous l’encadrement des insulteurs professionnels Kaliphone et Adamo, de tes nouvelles histoires pornographiques tirées de ton imagination. Nos enfants parcourent aussi les réseaux sociaux, et nous voulons qu’ils y apprennent autre chose que les cochonneries qu’ils t’apprennent

Boubacar SALL

E-mail : [email protected]