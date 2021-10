Monsieur le Garde des sceaux, nous rappelons que cela fait un (1) an neuf (9) mois que nous avons fini nos stages de formation et depuis lors, nous attendons avec tristesse, désolation et inquiétude nos nominations qui tardent toujours et ce, malgré les promesses d’un dénouement rapide faites lors de notre dernière entrevue tenue dans vos locaux le 27 Avril 2021.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy