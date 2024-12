Lettre ouverte au Premier Ministre du Sénégal (par Dr Franck Carlos)

Monsieur le Premier Ministre,

Suite à votre Déclaration de Politique Générale, nous venons apporter notre lumière dans ce projet d’un Sénégal Souverain, juste et Prospère. Ceci entre en droite ligne dans les fondamentaux d’un développement durable. Monsieur le Premier Ministre, une nation a besoin d’indicateurs pour prendre la mesure de sa santé économique, sociale et des objectifs qu’elle se fixe. Elle se doit d’identifier des indicateurs lui permettant d’apprécier ses performances. Dans la sphère de la science économique, plusieurs indicateurs sont proposés. Ils ont permis de classer les pays, sur le plan mondial, selon leur « niveau de croissance » ou leur « niveau de développement ». Ils ont permis également aux décideurs et aux experts d’établir un diagnostic et de proposer des « remèdes » pour relancer la croissance économique à travers des programmes structurels.

Vous vous êtes prêté à un exercice où des objectifs et des stratégies ont été dégagées afin de parvenir à la ra réalisation de votre vision du Sénégal. Bon nombre de vos prédécesseurs en ont fait de même. Ils ont fait miroiter le peuple par des propos rassurant. Mais, du sopi au Sénégal émergent ceux qui viennent à la barre de l’Assemblée Nationale retracent toujours une situation sombre du passé comme si le mythe de Sisyphe étais adossé à la destinée du Sénégal. En d’autres termes c’est comme si une chose reste constante : les nombreux indicateurs et stratégies n’ont que peu changé la situation des sénégalais : une émigration clandestine plus forte, une jeunesse désemparée, un taux d’inflation instable. Tout laisse penser que les indicateurs économiques sont frappés d’une certaine insuffisance. Ils ne reflètent que très imparfaitement la réalité, la situation socioéconomique du pays. Aussi doit-on s’interroger sur leur pertinence comme sur leur validité en donnat plus de poids au développement durable.

Le développement durable déjà proposé à la fin du XXème siècle tente de combler ce vide. Le philosophe allemand Hans Jonas (1979) précise à cet effet que le développement tel que considéré par l’Occident ne peut être durable car ne tenant pas compte de l’aspect environnemental. Si l’analyse classique du développement durable est supposée reposer sur trois piliers fondamentaux que sont l’Economie, le social et l’environnement il n’en demeure pas moins d’intégrer d’autres facteurs permettant de lui donner toute son importance. C’est le cas de la dimension culturelle. Intégrer ce nouveau paramètre reviendrait à parler non pas de développement durable comme un maillon qui s’intègre à une chaine standard mais plutôt de développement durable situé. C’est dire donc qu’une première interrogation se présente à savoir la redéfinition fondamentale de ce concept. Notre approche du développement durable repose sur six piliers que sont ; par ordre de priorité : Un développement identifiable (1), Un développement stable (2), Un développement fiable (3), Un développement viable (4), Un développement vivable (5), Un développement équitable (6).

Un développement identifiable : L’approche de développement ne peut se résumer à des éléments standards compte tenu de la spécificité et de la dimension socio culturelle des peuples. Autrement dit le développement durable s’identifie d’abord à partir des croyances et des rapports que les individus se font avec la nature et la société à laquelle ils sont rattachés. Par conséquent les réalités socio culturelles d’un citoyen du Baol ne sont pas les mêmes que celles d’un citoyen de Casamance ou d’un citoyen du Ferlo. C’est pourquoi le développement durable ne peut être une conception généraliste car il se doit d’être clairement défini dans un espace anthropologique et sociologique.

Un développement stable : La politique d’instauration du développement durable ne peut se faire sans des institutions fortes qui édictent ces politiques et de personnes induites de valeurs qui l’incarnent. Des institutions non pas à la solde d’un pouvoir mais au service des aspirations du peuple. Si le principe de durabilité doit s’instaurer dans le temps, dans l’optique de prendre en compte les besoins des générations futures, il faudrait tout d’abord une continuité des politiques mises en œuvre. Ceci nécessite alors une stabilité des institutions. Ensuite le développement durable exige des institutions crédibles. Ce qui veut dire que les institutions doivent se faire respecter par les populations et par les composantes de ces institutions. Ainsi le concept de pouvoir doit être compris comme un service et non comme une opportunité de se servir. Ce qui induit alors les valeurs de bonne gouvernance, de transparence et de lutte contre la corruption.

Un développement fiable : Parler de transparence, de lutte contre la corruption, c’est mettre en exergue des valeurs qui animent les populations dans le temps et dans l’espace. C’est redonner à la notion de développement un caractère étique (djub et djubal) où chaque individu peut s’identifier et par ricochet s’épanouir afin de participer pleinement à la conceptualisation de développement durable. A cet effet, c’est parce que les individus s’identifient à certaines formes de valeurs qui sont spécifiques à une nation qu’ils se sentent appartenir à cette nation et contribuer avec la nation à un développement qui leurs est propre.

Un développement viable : S’il faut tenir compte du développement des générations futures, les ressources nécessaires à la satisfaction des besoins doivent tenir compte de l’environnement. Ceci exige tout d’abord une réorganisation de l’aménagement urbain face au développement accéléré des villes et une réduction du taux d’émission en CO2. Le concept « Environnement » est vaste et complexe. Il fait intervenir plusieurs composantes de la société. Par conséquent, tenir compte de l’aspect Environnement exige une intégration parfaite entre le producteur, le consommateur ainsi que tous les autres facteurs qui associent la dimension écologique tout en distribuant l’information équitablement entre tous ces acteurs. Ceci montre que le développement viable exige de façonner un nouvel être humain susceptible d’intégrer l’environnement dans son nouveau mode de vie.

Un développement vivable : Le développement durable ne peut être universel. Il est identifiable et adaptable à une société ayant des objectifs qui lui sont propres. C’est parce que les composantes de la société se retrouvent à travers des valeurs, un destin, un but commun que l’on peut ensuite penser à un projet de société qui perdure dans le temps. A cet effet aucun peuple, aucune nation n’a pu se développer sans prendre en compte sa dimension anthropologique. Vu sous cet angle le concept de développement ou d’Etat moderne est relatif en ce sens que ces concepts sont édictés par des sociétés qui seules s’y retrouvent. Par conséquent le développement vivable commence par une promotion de valeurs spécifiques et identifiables à un peuple.

Un développement équitable : Dès l’instant où des populations ont un destin commun, une vision unique, les retombées doivent se répartir équitablement sans distinction d’ethnies ou de communautés religieuses et traditionnelles. Le développement durable refuse alors toute forme d’inégalité afin d’éviter les tensions sociales ou religieuses et de rendre stable la société. Si la dimension d’équité est comprise et s’installe, il se forme par conséquent un sentiment de croissance globale, voir un état de Droit. Un sentiment d’évolution homogène où tout un chacun contribue à la hauteur de ses capacités et se bonifie dans le temps. En effet il se crée un effet levier des capacités humaines en ce sens que dans ce type de développement l’Homme est en perpétuelle quête de recevoir équitablement plus et à hauteur de ce qu’il vaut. Autrement dit le développement durable est avant tout humain puisqu’il cherche à pérenniser la race humaine et se fonde sur des valeurs fondamentales. C’est un développement juste et équitable de tout homme d’où l’importance du respect des droits humains. Il tire tout son sens d’un projet de société qui pourrait sembler utopique. Mais l’histoire des hommes retient deux principes qui ont fait évoluer les peuples : la Révolution ou l’Utopie.

Monsieur le Premier Ministre, que ces quelques pistes de solutions guident votre mandat afin que le Sénégal continue de briller encore plus fort à la face du monde.

Recevez nos salutations respectueuses

Dr Franck CARLOS

Economiste

Président du Réseau des Anciens Jécistes d’Afrique Section Sénégal