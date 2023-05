Monsieur Ousmane Sonko, nous avons suivi avec beaucoup d’attention votre point de presse du Lundi 1er Mai 2023 ainsi que votre déclaration du Dimanche 7 Mai 2023. Vous vous êtes exprimé sur trois points principalement : les complots et la persécution dont vous faites l’objet venant du Pouvoir Judiciaire instrumentalisé par le chef de l’Exécutif – la tentative d’assassinat sur votre personne – l’appel au dialogue soulevé par Mr Macky Sall et ses soubassements.

1° Sur l’acharnement du pouvoir judicaire instrumentalisé par le chef de l’exécutif

Nous avons écouté votre résumé des actes qui démontreraient cette conspiration entre le Chef de l’Exécutif et le Pouvoir Judiciaire, avec pour principal objectif de vous éliminer des joutes électorales, et surtout de celle de Février 2024. Tout le monde assiste à ces actes et sait donc pertinemment que ce que vous dites est vrai. D’ailleurs nous pouvons citer des exemples supplémentaires à ceux que vous avez donnés.

Nous voyons comment des dossiers farfelus sont fabriqués de toutes pièces pour neutraliser le principal opposant et le favori que vous êtes. Mêmes dans les pires dictatures de ce monde, les tenants du pouvoir ne montent pas autant de dossiers aussi ridicules et enfantins contre leurs opposants. Dossier « Forces Spéciales » concernant de pseudos attentats qui auraient été préparés par vos sympathisants avec les 40.000 cfa de la pauvre Amy Dia. Dossier « Commando » concernant de pseudos attaques contre des personnalités qui auraient été préparées par vos sympathisants avec une pièce détachée d’un vieux fusil. Dossier « Cocktails molotov » dont le scénario est en train d’être finalisé et qui nous sera bientôt présenté. Dossier viol tellement mal ficelé qu’il s’est retourné contre les comploteurs. Dossiers « Diffamation » par l’instrumentalisation de marionnettes dont la place devrait être la prison.

Politiciens, Militants, Sympathisants, Magistrats, Imams, Chefs religieux, Journalistes, Hommes de tenue, Citoyens lambda. Tous à 100% voient et sont conscients de l’ignoble cabale dont vous faite l’objet, de la chasse à l’homme contre tous ceux qui soutiennent votre combat ou qui militent pour la libération du pays des mains des fossoyeurs.

Seulement il y’a parmi ces catégories de personnes des vautours qui ont choisi de bouffer et de se taire ou de soutenir les conspirateurs. Par contre ceux qui ont choisi de rester dignes, honnêtes, croyants, de dénoncer ces violations, sont menacés, persécutés, mis en prison.

Le problème que vous avez, que tous les citoyens honnêtes et patriotes ont, que tous les croyants sincères ont, c’est qu’une terrible erreur de l’histoire a porté à la tête de ce pays un dirigeant qui n’a ni le courage, ni l’élégance, ni l’esprit républicain, ni le patriotisme de ses prédécesseurs Abdoulaye Wade, Abdou Diouf, Leopold Sedar Senghor. Sa stratégie politique se limite à une alliance avec le pouvoir judiciaire pour écarter les opposants qu’il a peur d’affronter, pour réprimer les populations qui ne veulent plus de lui depuis belle lurette. Jamais dans l’histoire politique du monde un président en exercice n’a fait autant montre de manque de courage face à ses adversaires politiques. Aucun président n’est allé aussi loin pour fuir un combat à la loyale contre ses opposants.

Il a remplacé le débat d’idées par la haine et la criminalisation de l’opposition. Cela se lit constamment sur son visage. Il semble tout le temps fâché contre tout et tout le monde, contre la presse, contre les réseaux sociaux, contre les intellectuels, contre la société civile, contre la jeunesse. On ne le voit sourire qu’aux fossoyeurs, aux transhumants, aux impérialistes. On sent qu’il est empli d’une haine viscérale à votre égard, à l’égard des sénégalais parce qu’ils l’ont très tôt rejeté, ont regretté Abdoulaye Wade, vous préfèrent à lui, l’humilient à chaque joute électorale. C’est cette haine qui est assouvie au travers de l’instrumentalisation du Pouvoir Judiciaire contre l’opposant que vous êtes, contre la population. C’est cette haine contre les sénégalais qui est assouvie en instaurant la préférence étrangère dans le secteur privé, en bradant toutes nos ressources aux étrangers, en accentuant la pauvreté par la libéralisation du pillage des ressources communes.

Oui le problème du Sénégal, c’est sa justice comme vous le dites, ou plus particulièrement les quelques magistrats alimentaires qui se sont alliés à BBY et à son chef, des mercenaires qui ont été semés à des stations précises du système judiciaire pour accomplir de sales besognes, peu importe la quantité de sang versé ou le nombre de morts que leurs actes entrainent.

Nous voyons comme tout le monde que face à ces magistrats alliés de l’APR, ce sont les bandits, les délinquants économiques, les comploteurs, les nervis, qui initient et gagent des procès contre les honnêtes citoyens, contre les patriotes, contre les activistes, contre les dénonciateurs de la mal gouvernance, contre les opposants politiques.

2° Sur la tentative d’assassinat dont vous avez fait l’objet

Nous vous croyons sans la moindre hésitation lorsque vous affirmez que l’analyse des substances qui vous ont été aspergées en Mars indiquent que vous avez subi une tentative d’assassinat.

Nous vous croyons car on se souvient que Abdoulaye Wade, qui les connait très bien, avait prévenu en 2018 en vous conseillant de faire très attention car disait-il : « les gens du pouvoir seraient même prêt à vous empoisonner ».

Nous vous croyons car nous avons vu comment 14 jeunes manifestants, innocents, désarmés, ont été tués en Mars 2021, parfois froidement, enterrés sans autopsie, sans enquête ni coupable à ce jour. 600 autres manifestants ont été blessés, parfois mutilés à vie. 250 ont été emprisonnés, dont certains jusqu’à ce jour.

Nous vous croyons car nous avons vu comment 2 jeunes manifestants, innocents, désarmés, ont été tués le 17 Juin 2022, sans enquête ni coupable à ce jour. Près de 100 autres ont été blessés ou emprisonnés.

Nous vous croyons car nous avons vu comment 3 jeunes manifestants, innocents, désarmés, ont été tués le 16 Mars 2023, sans enquête ni coupable à ce jour. Le comble est que pour leur nervi qui a trouvé la mort ce jour-là, la justice s’est emballée en arrêtant à tour de bras, jusqu’à un directeur d’hôpital.

Nous vous croyons car nous avons vu le traitement subi par François Mancabou, mort de façon atroce, et qui se serait suicidé selon eux.

Nous vous croyons lorsque nous voyons ce qu’il est advenu de Didier Badji et Fulbert Sambou, qui selon Ahmed Suzanne Camara (APR) auraient été tués parce qu’ils étaient en relation avec des opposants au régime.

Nous vous croyons car nous entendons régulièrement les amis, camarades de parti, alliés, souteneurs du chef de l’APR, appeler publiquement et librement à votre assassinat sans qu’il ne s’en démarque le moins du monde.

Nous vous croyons car nous constatons que le moyen le plus rapide d’être reçu en audience au palais, d’être nommé, d’être promu, d’être récompensé, c’est d’appeler publiquement à votre assassinat, à l’assassinat de vos proches et sympathisants, a votre emprisonnement. L’autre moyen c’est de vous insulter, d’insulter vos parents, de voler les listes de votre coalition comme ce Djibril Ngom, de comploter contre vous, d’arrêter ou violenter vos proches ou souteneurs, d’écrire du mal sur vous. La preuve par le dernier remaniement ministériel, les différentes nominations en conseil des ministres.

Nous vous croyons car nous avons entendu la masseuse Ndeye Khady Ndiaye nous expliquer comment ils ont voulu la séparer de force d’avec son bébé prématuré, avec le risque que l’un ou l’autre en meurt histoire de la punir pour avoir préféré garder sa dignité au lieu de contribuer au complot.

Nous vous croyons car nous avons écouté l’époux de la journaliste Thioro Mandela nous expliquer comment ils ont fait subir à cette dame enceinte de 7 mois des souffrances inhumaines avec le risque qu’elle en perde son fœtus histoire de la punir d’avoir préféré garder sa dignité au lieu d’accepter une audience.

Nous n’avons donc aucun mal à croire que vos adversaires aient essayé de vous éliminer physiquement et continueront. Vous êtes un rescapé, mais pour combien de temps ? Face à leur détermination à vous éliminer, le Bon Dieu et le peuple sénégalais sont votre meilleure protection, un peuple qui prouve chaque jour qu’il vous a choisi pour être son prochain Président.

3° Sur le dialogue auquel aurait convié Mr Macky Sall

Nous avons entendu vos arguments sur l’incohérence de ce dialogue et ses soubassements. En tant qu’observateurs, nous sommes autant convaincus que vous que ce dialogue n’est rien d’autre qu’un simulacre pour légitimer une 3ème candidature illégale, un complot sur le dos du peuple sénégalais, une tentative d’isolement du candidat le plus en vue que vous êtes.

Nous pensons comme vous que l’on ne dialogue pas avec quelqu’un qui n’accorde aucune valeur à sa parole ou à sa signature. On ne dialogue pas avec un dictateur qui amplifie chaque jour l’injustice, la tyrannie, la répression, la violence, les combines. Il faut plutôt dialoguer avec le peuple pour se débarrasser au plus tôt de ce dictateur.

Nous vous conseillons de rester loin de ce simulacre de dialogue qui ne rassemblera pas les forces vives de la nation, mais quelques politiciens tortueux, quelques politiciens prêts à servir de chausse pieds pour être autorisé à participer aux élections. Ceux qui participeront à ce simulacre de dialogue savent qu’ils sont conviés à une conspiration contre le Sénégal, contre le peuple sénégalais, contre la constitution. Ils savent que tout ce qu’ils obtiendront de ce dialogue sera en échange de leur accord tacite sur la 3ème candidature de Mr Macky Sall.

Comme l’a si bien résumé le Pr Mary Teuw Niane : «Le dialogue politique sera le catalyseur qui rassemblera tous les caméléons, la vieille classe politique, la vieille société civile, les mettra au milieu de la place publique nationale et permettra de les identifier pour s’en débarrasser définitivement ». Parmi ces caméléons nous voyons à qui vous faites référence lorsque vous annoncez qu’il y’aura des surprises, probablement à Barthelemy Dias et à Khalifa Sall entre autres. Rien d’étonnant par contre pour le PDS et REWMI qui ne regroupent plus que des momies et des fantomes.

Le PDS et son candidat Whatsapp de Doha n’existent aujourd’hui à l’Assemblée Nationale que parce que vous avez cru en leur sincérité et avez appelé à voter pour eux dans certaines localités en Juillet 2022. Ils se sont démasqués et les sénégalais vont les renvoyer dans les caniveaux où ils étaient reclus après leur chute en 2012. Ils ne pèsent pas plus que les 200 000 voix obtenues en allant seuls aux locales de Janvier 2022. Ce résidu d’électorat va fondre comme beurre au soleil maintenant qu’ils ont confirmé qu’ils n’ont pas changé et sont restés les mêmes dont le peuple sénégalais n’a plus voulu en 2012.

Idrissa Seck, le plus tortueux des hommes politiques, est fini depuis belle lurette. Son quotient personnel dans les résultats de 2019 est insignifiant, la preuve par les résultats aux locales et aux législatives de 2022. De toute façon, il n’arrive à faire croire à personne qu’il est un opposant puisqu’il n’arrive même pas à se départir de ses habitudes de dame de compagnie qui passe son temps à passer la pommade à son maître auquel il dit s’opposer à présent.

Khalifa Sall ne pèse plus grand-chose depuis fort longtemps. Il s’est démasqué en avouant que tout ce qui l’intéresse, c’est de participer, …..et on peut compléter : même s’il faut curer les toilettes de Mr Macky Sall, même s’il faut tirer un trait sur les 3 ans de prison, même s’il faut tirer un trait sur ses proches qui en ont perdu la vie, même s’il faut se ranger dans le lot des caméléons.

Barthelemy Dias n’a été élu maire de Dakar que parce que vous avez appelé à voter pour lui. Il n’est redevenu député que parce qu’il a bénéficié de votre caution. Seul, Barth a toujours suscité plus de rejet qu’autre chose, il ne peut ni gagner un quartier, ni remplir une salle de classe de militants. Derrière Khalifa Sall il ne peut rien lui apporter, à part le nuire avec la grande bouche qu’on lui connait.

Avec son papa politicien accroché aux manches de Mr Macky Sall, avec le gout prononcé qu’il s’est découvert pour les avantages que lui offre son statut de maire de Dakar si Mr Macky Sall ne les fait pas bloquer, avec son dossier Ndiaga Diouf toujours entre les mains de Mr Macky Sall, il y’a de fortes chances qu’il se plie à la volonté du Prince, et nous fasse du Idrissa Seck, à savoir être un pseudo-opposant à l’extérieur, mais « dame de compagnie » à l’intérieur. D’ailleurs son changement de discours commence à le prouver. Dans sa bouche vous êtes désormais celui qui veut faire tuer les sénégalais, y compris les 20 manifestants déjà enterrés. Et votre bourreau serait subitement celui qui veut sauver tout le monde, l’ami des manifestants, l’homme de dialogue, l’homme bon. Barth a même déjà épousé les éléments de langage de BBY, notamment le fameux « kou dè, seu yaye diourate » que vous avez repris, en occultant à dessein le « wayé dè dou tchi am Inchallah » qui vient juste après, ou le « khalé yi gnou ngui wakh » qui vient juste avant. Le ridicule ne tue décidément pas ! Comme Barth a l’habitude de le dire lui-même, Macky da fèy soul ndanane. Ci-git Barth le ndanane peut-on dire alors.

D’autre part, à mon humble avis, Ahmed Aidara de Guediawaye, Babacar Diop de Thies, Abba Mbaye de Saint Louis, qui vous doivent tous leur mandat de député ou de maire feront volte-face également sous peu. J’espère me tromper.

Ce dialogue ne rassemblera donc que des rebus politiques, des traitres, des versatiles, des comédiens. Ne vous en approchez pas car le peuple sénégalais n’est pas dupe et a déjà mis un nom et un visage sur la racaille. Toutes ces trahisons déjà confirmées ou à venir ne feront qu’éclaircir l’horizon pour les électeurs comme l’a expliqué le Pr Mary Teuw Niane.

Le seul problème que vous avez Mr Sonko, si on peut appeler cela un problème, c’est que vous être sincère, loyal et entier en amitié, même avec des hommes politiques qui ne sont pas du même courant que vous. Vous êtes prêt à tout subir pour eux, tandis qu’en leur for intérieur, intérieur ils ne renonceraient pas à 10 mn de sommeil pour vous. Une bonne partie des observateurs savaient déjà que Mr Macky Sall retournerait Khalifa Sall, Barthelemy Dias, Karim Wade, contre vous à l’approche des élections.

4° Sur vos parodies de procès en cours ou à venir.

Le procès en diffamation de Mbaye Prodac est déjà entré dans le bêtisier des parodies judiciaires, aux côtés des autres parodies fomentées par le camp BBY et ses quelques alliés magistrats. Vous avez raison de ne plus déférer devant ces magistrats politiciens. Laissez-les se livrer à leurs farces. Le peuple a déjà jugé cette affaire et attend juste de mettre la main sur Mbaye Prodac après 2024.

Mr Macky Sall a avoué au 31 Décembre 2020 être celui qui donne des instructions aux procureurs par l’intermédiaire de son ministre de la justice. Donc c’est logiquement Mr Macky Sall qui a fait appel de la condamnation qui vous a été infligée en 1ère instance, raison pour laquelle cet appel a mis à peine quelques jours pour être enrôlée et jugée. On s’étonne même que le procureur n’ait réclamé que 2 ans ferme au lieu de la perpétuité contre vous, ou que le procès ne se soit pas tenu dans le jardin de Mbaye Prodac.

Le procès pour viol imaginaire sur fond de récompenses promises par Mamour Diallo est le complot le plus limpide au monde. Sous d’autres cieux, Mamour Diallo, Sidy Ahmed Mbaye, Adji Sarr, Me Gabi So, et compagnie, devraient tous être en prison en ce moment, des procédures seraient déjà déclenchées contre les magistrats impliqués dans le tripatouillage du PV d’enquête, et contre tous ceux que Adji Sarr a cités dans ses différentes audios, dont les fameux 15 visiteurs.

Donc avec Mr Macky Sall comme maitre suprême des poursuites, et quelques juges alliés assez carriéristes et indifférents au chaos qu’ils créent pour exécuter les commandes politiques, même si vous veniez avec 100 rapports sur le Prodac, même si Adji Sarr avouait le complot en sanglots à la barre, vous serez condamné. Il n’y a non plus rien à attendre de la Cour de Cassation où Mr Macky Sall a déjà placé ses magistrats alliés politiques. Vous vous demandez certainement où sont ceux qui dénonçaient l’APRisation de la justice qui a traité l’affaire « Khalifa Sall / Caisse d’avance » en fast track 1 an, là où votre dossier bat un record planétaire avec moins de 6 mois toutes étapes confondues, et de surcroit contre un fossoyeur confirmé ?

Cependant, le meilleur des procureurs, le meilleur des juges d’instruction, le meilleur des juges de siège, le meilleur des juges constitutionnels, reste le peuple sénégalais qui sait déjà ce sont eux les bandits, et que le fait qu’ils vous haïssent autant est une preuve de votre intégrité. La haine de leur chef à votre encontre est le meilleur gage que vous pouvez donner au peuple sénégalais. Le jour où il dira du bien de vous, dira à votre mère que vous avez bien travaillé, ou cessera les persécutions contre vous, le peuple vous lachera immédiatement car vous deviendrez suspect.

La marche vers l’alternance 2024 est irréversible. Tout indique jour après jour que vous avez été choisi par la majorité des sénégalais et serez aux commandes. Nous vous avons entendu rassurer le président sortant que vous n’êtes pas dans une logique vindicative. Certes. Mais le peuple sénégalais quant à lui est plus que jamais déterminé, au lendemain de l’alternance 2024, à régler ses comptes avec lui, avec sa famille, avec sa belle-famille, avec ses amis, avec les membres de sa coalition, avec ses magistrats pyromanes, avec ses ripoux. A bon entendeur.

BOUBACAR SALL

E-mail : [email protected]