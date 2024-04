Lettre ouverte sur le reversement de la gendarmerie dans l’armée nationale

Monsieur le Président Bassirou Diomaye FAYE,



Je vous écris pour attirer votre attention sur une mesure cruciale qui nécessite une action immédiate de votre part. Il s’agit de la décision prise par le président sortant, Monsieur Macky SALL, de placer la gendarmerie sous tutelle de l’armée. Cette décision comporte des implications budgétaires et politiques majeures pour notre pays.



En voici les principaux points qui rendent cette décision problématique :



D’abord sur la Comparaison des salaires : Les gendarmes bénéficient actuellement de salaires plus élevés que les militaires au même grade, ce qui crée une disparité salariale en contradiction avec le principe d’équité salariale.



Au nom du Principe de l’équité salariale : Remettre en cause cet avantage pourrait entraîner une demande d’augmentation salariale substantielle de la part des militaires pour garantir une égalité de traitement à grade égal.



À propos de l’Impact budgétaire : Une augmentation significative des salaires des militaires compromettrait le critère de convergence de l’UEMOA, qui limite la masse salariale à 35% des recettes fiscales, mettant ainsi en danger la soutenabilité budgétaire et le respect des normes régionales en matière de gestion financière.



Quant au Contexte politique : Cette décision de tutelle juste avant la fin du mandat présidentiel soulève des interrogations sur ses motivations réelles, notamment en lien avec la transition politique en cours et le prochain président élu.



S’agissant des Risques potentiels : Cette mesure pourrait fragiliser davantage la transition politique actuelle, entraînant des tensions supplémentaires dans un contexte déjà tendu, et nécessitant une gestion politique et financière prudente pour éviter tout trouble ou contestation accrue.



Dans ce contexte, je vous encourage vivement à réviser cette mesure et à prendre en considération les conséquences majeures sur les plans financier et politique. Il serait également judicieux de solliciter l’avis et les recommandations d’institutions telles que la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International (FMI) pour bénéficier de leur expertise dans ce domaine.



Avec cette mesure, le président Macky SALL vient de plomber les créations d’emplois dans l’administration publique et de correction du système de rémunération des agents de l’Etat dans le court terme.



Votre prise de décision éclairée contribuera à garantir la stabilité et la soutenabilité durant cette période de transition politique.



Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

Mactar Dabo

Commissaire scientifique du Pastef de n charge de l’emploi, du travail et de la réforme de l’administration publique.