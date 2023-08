Monsieur Ousmane Sonko, nous nous sommes résolus à vous écrire cette lettre ouverte après avoir écouté vos braves épouses qui ont tant enduré dans le silence jusqu’à ce jour. Si elles sont si inquiètes, alors il est plus que temps de faire quelque chose.

Monsieur Sonko, le Sénégal, l’Afrique, le Monde, sont en train de découvrir en vous ce qu’est le courage et le don de soi pour la patrie. Le Sénégal, l’Afrique, le Monde sont également en train de découvrir avec ce que vous endurez, et par les méthodes de vos adversaires ce qu’est la pleutrerie, la couardise en politique.

Monsieur Sonko, vous n’auriez jamais enduré le centième de ce qui vous arrive si c’était à Abdou Diouf ou à Abdoulaye Wade que vous vous opposiez. En effet quoi qu’on puisse reprocher à ces deux ex-présidents, ils n’étaient pas des froussards, ils n’étaient pas des revanchards, ils n’étaient pas des mauvais perdants. Ils aimaient le Sénégal, ils mettaient la république au-dessus de leurs états d’âme, ils savaient prendre de la hauteur, ils avaient des limites. Il faut aussi dire que leurs épouses avaient une stature de première dame, n’attisaient pas le feu.

Ces présidents n’étant pas dénués du courage d’affronter leurs adversaires politiques, jamais ils n’ont eu besoin de se planquer derrière une justice recrutée pour écarter par tous les moyens un adversaire menaçant des joutes électorales, de se planquer derrière des milices et des FDS sommés de canarder à balles réelles sur des populations désarmées dont le tort est de soutenir un opposant menaçant.

Monsieur Sonko, si vous faites face aujourd’hui à autant de veulerie, à autant de violence d’état, à autant de conspirations, à autant de complots judiciaires, à autant de violations de vos droits jusqu’aux plus élémentaires, à autant de mensonges sur votre compte, à autant de manipulations médiatiques, à autant d’assauts de chasseurs de primes, à autant d’insultes et d’appels à votre assassinat, à autant de meurtres de vos proches et sympathisants, à autant d’arrestations arbitraires de vos souteneurs, et toute cela provenant du même camp ou d’hommes de main à la solde de ce camp, c’est d’abord et avant tout parce que les auteurs et les commanditaires vous prennent au sérieux lorsque vous promettez de mettre fin à la grande corruption, à l’enrichissement illicite, à la délinquance à col blanc, à la ridiculisation des institutions.

La mauvaise graine appartenant à chacun des corps que vous avez promis de nettoyer et d’assainir, les mange-mils qui se voient déjà en disette, les bénéficiaires de l’argent sale qui circule depuis une douzaine d’années, se sont donc coalisés pour que vous ne déteniez jamais le pouvoir de faire ce nettoyage. Pour l’exécution de leur sale besogne, chacun des bras armés s’est vu au fil du temps renforcé dans ses moyens, dans ses prérogatives, dans sa capacité de nuisance, dans son impunité, qui par une signature, qui par un coude.

Monsieur Sonko, vous n’avez pas été pris au sérieux que par les parasites, mais également par la majorité des sénégalais épris de dignité. En effet depuis votre entrée en politique vous avez gagné l’adhésion croissante de la jeunesse, du 3ème âge, du secteur privé non corrompu, qui voient tous en vous, en votre discours, en vos actes, en votre posture, en vos compagnons, tout le contraire de celui qui est la cause de la malédiction vécue par le Sénégal ces 10 dernières années.

Monsieur Sonko, c’est parce qu’il sait que la très grande majorité des populations le honnissent autant qu’elle vous admire, c’est parce qu’il sait que vous êtes tout ce qu’il n’a pu être, que vous êtes tout ce qu’il ne sera jamais, que vous avez tout ce qui lui manque cruellement, qu’il nourrit une haine indescriptible à votre égard, une détestation qui se perçoit sur son visage et à l’intonation de sa voix à la simple évocation de votre nom ou à la simple allusion à votre personne.

Cette haine il la nourrit également envers le peuple sénégalais qui vous a porté à ce niveau de popularité, et à contrario qui a réduit la sienne à sa plus simple expression, au niveau de celle des tyrans finissants. C’est à cause de cette haine qu’il peine à présenter à ce peuple des condoléances même après des hécatombes, qu’il s’agisse des massacres de Mars 2021, des massacres de Juin 2023, qu’il s’agisse des tragédies de l’émigration clandestine, qu’il s’agisse des accidents routiers.

Monsieur Sonko, votre carrière aux impôts et domaines, votre déclaration de patrimoine, votre passage à l’assemblée nationale, votre gestion de la mairie de Ziguinchor, nous ont convaincu de votre intégrité et de votre patriotisme.

Quant à lui, sa déclaration de patrimoine révélée en 2012 nous a laissé bouche bée. Nous imaginons que s’il la mettait à jour aujourd’hui, sans rien oublier, le prochain classement Forbes serait revu.

Monsieur Sonko, votre courage force le respect. Jamais un homme politique n’a subi autant d’assauts et de complots aussi ignobles les uns que les autres, mais est resté constamment debout et plus déterminé que la veille.

Quant à lui, il n’a fallu qu’une seule petite menace d’emprisonnement par Abdoulaye Wade pour que le regretté Serigne Bara soit appelé à la rescousse et de chaudes larmes versées comme nous l’ont raconté les témoins.

Monsieur Sonko, votre projet pour le Sénégal, maitre de ses ressources, porteur de son développement, débarrassé de sa mauvaise gestion généralisée, est tout le contraire de cette gouvernance actuelle orientée sur le bradage de nos ressources, sur la sujétion à l’impérialisme occidental, sur la libéralisation du pillage au profit d’un clan, sur l’appauvrissement volontaire des populations.

Monsieur Sonko, nous savons donc ce que vous êtes et ce que lui est. Nous savons qu’il nous hait de l’avoir réduit au fil du temps à sa plus simple expression, et cela malgré ses hyper pouvoirs, malgré ses moyens inépuisables, malgré sa conversion en tyran, malgré tout son armement de guerre contre les civils, malgré une certaine magistrature entièrement à sa solde. Il vous hait encore plus parce qu’il considère avoir été réduit au niveau zéro à votre profit.

Il est gagné par la panique en voyant sur le terrain, dans les réseaux sociaux, dans les sondages, dans les rues, dans les yeux de la jeunesse, dans vos mobilisations, que tout renvoie à votre plébiscite en 2024. Il est gagné par la panique à l’idée que ce soit vous qui leviez son coude demain et découvriez le cimetière de dossiers qui y sont enterrés, que ce soit vous qui fouilliez dans les activités de la fondation « Servir le Sénégal », que ce soit vous qui découvriez les dossiers concernant sa famille, sa belle-famille, ses amis, que ce soit vous qui rendiez justice à la soixantaine de citoyens exécutés depuis Mars 2021.

Tout ce sang versé, ces répressions à balles réelles sur des enfants désarmés, ces exécutions de manifestants ou de simples passants, ces tortures, ces disparitions, ces rafles d’innocents par centaines, cette censure médiatique, ces rafles de journalistes, ces coupures du réseau internet, ce bannissement de Tik-Tok, ces parodies judiciaires, ne sont que l’effet du manque de courage, de la trouille et de la rancœur.

Le dossier de crimes contre l’humanité que votre courageux avocat Juan Branco a introduit à la CPI, et introduit auprès d’autres instances est venu en rajouter à la trouille de certains de rendre compte, est venu accentuer la haine viscérale à votre encontre ainsi qu’à l’encontre des citoyens qui vous soutiennent.

Monsieur Sonko, depuis Mars 2021, nous sénégalais dignes, patriotes, anti fossoyeurs de la république, nous sommes toujours dressés en bouclier pour protéger le projet que vous représentez et que nous partageons dans son entièreté. Ni Karim Wade, ni Khalifa Sall n’avaient valu à nos yeux le centième des efforts, de la sueur et du sang que nous acceptons de verser pour vous, car au-delà de la machination judiciaire qu’ils ont subie, il n’en reste pas moins qu’aucun des deux ne mérite de présider aux destinées de notre pays si l’on s’en tient à leur histoire.

Monsieur Sonko, vous avez presque tout donné au peuple sénégalais depuis votre entrée en politique, en lui redonnant l’espoir qui avait presque disparu en totalité, en lui évitant de devoir choisir indéfiniment entre la peste et le choléra, en lui ouvrant les yeux sur les véritables maux qui annihilent son développement. Ce peuple saura vous le rendre malgré les apparences actuelles.

Depuis le début de votre longue séquestration ignoble à votre domicile, avec toute votre famille pour en rajouter à la cruauté, suivie de votre arrestation surprise 57 jours après, il est possible que vous vous demandiez si le peuple sénégalais de Mars 2021, de Juin 2021, de Mars 2023, de Mai 2023, de Juin 2023 est soudainement devenu lâche et capitulard. Que nenni Monsieur Sonko, rassurez-vous.

Certes parce qu’ils sont vaillants, une soixantaine d’entre eux ont été lâchement assassinés, des milliers ont été blessés dont certains en incapacité de se mouvoir comme avant, des milliers ont été emprisonnés, quelques-uns ont été exilés, certes les bras armés du régime sont en train de multiplier les rafles, les exactions, les tortures, les crimes contre l’humanité, les censures, les parodies judiciaires, mais ce peuple estime que ce sont les dernières incursions haineuses et désespérées de mauvais perdants dont le bienfaiteur a été poussé à renoncer à son rêve d’un 3ème mandat, les dernières salves d’un lion qui rugit toujours planqué, et qui n’attaque ses proies que par procuration.

Chaque jour ce régime, avec la connivence de la frange politique de la magistrature et des forces de l’ordre, fera bien pire que la veille parce que se rapprochant de sa fin et de la reddition des comptes. Le droit a été mis en berne au profit de la rancœur et des états d’âme d’un embusqué.

Si ce peuple a pour le moment moins versé de son sang pour vous faire sortir des mains de vos kidnappeurs, je présume que c’est d’abord parce qu’il considère avoir mis KO le 3 Juillet 2023 ce lion du dimanche, et ce peuple attend Février 2024 pour le projeter hors du ring en exécutant à la lettre votre mot d’ordre quel qu’il soit. Ce peuple peut certes à tout instant en décider autrement, de sortir en masse rééditer son combat de la libération de Mars 2021, tel que le honni essaye de l’y pousser en réalité, cela dans le but de créer les conditions pour enterrer sa piètre abdication du 3 Juillet 2023.

Monsieur Sonko, tout ce que ce peuple vous demande, c’est de tout faire pour rester en vie afin que vous puissiez lui donner ce mot d’ordre, soit directement, soit par la voix d’un homme de confiance.

Monsieur Sonko, nous pensons que la grève de la fin n’est pas une solution pour un leader aussi attendu, aussi admiré, aussi aimé que vous pour plusieurs raisons, dont trois principalement :

** Nous sommes convaincus que le maitre d’oeuvre embusqué de votre persécution rêve chaque jour que vous y passiez, et pas seulement vous, mais aussi tous ceux qui vous imitent ou qui vous soutiennent, toute votre famille, tous vos amis, et même votre chat si vous en aviez un. Sa haine dépasse tout ce que l’être humain a pu observer à ce jour dans ce bas monde.

** Cette grève de la faim renvoie vers un signe de désespoir, or nous considérons que la victoire ainsi que la fin de ce dictateur sont proches et plus que jamais à portée. Tout ce qu’il essaye de faire, c’est jeter du sable et de la boue dans ce couscous auquel nous lui avons interdit de gouter en 2024.

** Une grève de la faim est un mode de protestation pertinent pour un membre d’une corporation prête à le soutenir par réflexe corporatiste. Par exemple un journaliste, un médecin, un avocat, un notaire, un activiste, un enseignant, etc… Mais cela ne l’est pas pour un opposant politique, surtout s’il est si populaire que son adversaire rêve à voix haute qu’il crève, que ses co-opposants effacés à cause de sa popularité rêvent en sourdine qu’il crève.

Nous vous en supplions donc Monsieur Sonko. Faites tout pour rester en vie afin de continuer à diriger cette marche vers la dissolution de cette sombre dictature dont l’auteur, qui lui n’aurait certainement pas tenu 3 jours de jeun, pense que c’est par un décret que l’on dissout une détermination, que l’on dissout une lutte, que l’on dissout un espoir.

Monsieur Sonko, concernant tous ces traitres et ingrats qui ont révélé leurs vrais visages ces derniers mois, ces dernières années, les Taxawou, PDS, Nekkal Fi Askaan Wi, etc… et leurs leaders, nous en faisons notre affaire. Le peuple sénégalais n’a jamais récompensé la traitrise, la transhumance, l’ingratitude, la compromission, la couardise. Jamais il ne l’a fait, et l’histoire est là pour le démontrer. Bien au contraire les traitres ont à chaque fois été poussés dans les caniveaux dès les scrutins qui ont suivi leurs traitrises. Idrissa Seck, Moussa Sy, Bamba Fall, Abdoulaye Baldé, Modou Diagne Fada, Mansour Sy Diamil, Cheikh Mbacké Bara Doli, et autres captieux en sont quelques exemples.

Aux locales de 2014, après les signes insistants d’incompétence du régime Sall, nous savions qu’il fallait lui priver des grandes villes. C’est là où Mr Sall a commencé à nous détester. Aux présidentielles de 2019, il savait bien avant que nous comptions le mettre dehors, alors il a brouillé les cartes avec sa justice et son parrainage. Aux locales de 2022, nous l’avons humilié dans toutes les grandes villes et les cités religieuses. Aux législatives de 2022 nous avons suivi vos consignes et il a perdu presque 45% des sièges de députés qui étaient à sa solde.

Pour 2024, il savait qu’il se ferait ridiculiser face à vous. Il sait que quiconque dans son entourage sera aussi laminé si son ombre est aperçue derrière ce candidat. Aujourd’hui, il sait que chacun de ses dauphins potentiels espère en réalité qu’il ne le désigne car quiconque sera porté par lui, sera aussi honni que lui. Il fait donc perdurer un faux suspense afin de rester le plus longtemps maitre du jeu et considéré. Il sait qu’il n’a pas de véritables souteneurs comme vous, des sympathisants sincères et engagés comme les vôtres, mais qu’il a principalement des manges mils, des mendiants, des paresseux, des adeptes de l’argent facile, qui tous le lâcheront dès que le robinet change de mains.

Nous vous en supplions Monsieur Sonko. Mettez un terme à cette grève de la faim et à tout ce qui peut menacer votre santé. Vous n’avez plus rien à prouver. Votre courage sera enseigné à nos enfants et petits-enfants, de même que sa trouille restera dans les annales politique comme ce qu’il ne faut plus avoir comme dirigeant. Ne lui offrez pas ce dont il rêve. N’offrez pas aux vautours tapis dans la presse, dans l’administration, dans BBY, dans la fausse opposition, ce dont ils rêvent. La très grande majorité du Sénégal vous attend et cette masse grossit tous les jours. J’en veux pour preuve ma tante que j’adore, mais qui ne voulait rien entendre par réflexe communautaire. Maintenant à présent elle le méprise, en a honte, et a rejoint la masse dans le soutient de votre projet.

Nous ne sommes pas devenus lâches, nous n’avons capitulé. Nous sommes plus nombreux qu’avant, toujours aussi déterminés, encore plus rassurés d’avoir été débarassés des traitres qui donnaient un gout amer à la lutte. Nous vous élirons s’il plait à Dieu. Même si vous nous renvoyez plutôt vers vos sandales, nous élirons alors vos sandales. Après cela, nous règlerons nos comptes avec tout ce gang, car jamais nous n’oublierons ce qu’ils vous ont fait, ce qu’ils nous ont fait, ce qu’ils ont fait à nos enfants et nos parents, ce qu’ils ont fait à nos ressources, à nos institutions, à nos valeurs. Une chasse aux sorcières est inévitable après 2024, même si en ce qui vous concerne vous savez pardonner.

Monsieur Sonko, vous êtes un lion et le resterez à jamais dans nos cœurs. Vous n’êtes pas le genre de lion qui dort, et qui se planque. Laissez votre cœur rugir à nouveau.

Boubacar Sall

E-mail : [email protected]