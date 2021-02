XALIMANEWS- La deuxième procédure de la levée d’immunité parlementaire du député Ousmane Sonko est lancée ce lundi. En effet, le camp du de El Hadj Malick Gackou a donné sa position. « On n’a pas jugé nécessaire de voter pour la mise en place de la Commission Ad’hoc. Si je dit on, c’est à dire les députés du Grand parti, de l’opposition et les non alignés n’ont pas jugé nécessaire de voter pour la levée de l’immunité parlementaire de notre collègue Ousmane Sonko parce que les éléments visés sont insuffisants. Si le procureur était convaincu que notre collègue était dans une situation de flagrant, la plainte allait viser Ousmane Sonko », a affirmé le député du Grand Parti Malick Gueye.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy