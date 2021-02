« Le président Moustapha Niass avait convoqué cette réunion. On n’est que 19 membres et les 17 ont répondu présents. Le but de cette rencontre est la levée de l’immunité parlementaire d’Ousmane Sonko. Parmi les 17 membres présents, les 15 ont voté oui et le reste à savoir Mame Yaye Albis et moi avons voté non. La majorité l’a emporté’’, déclare t-il. Il ajoute que suite à ce vote, les membres ont tenu la conférence des présidents et des dates sont retenues. Donc le 15 février prochain, il y aura la commission des lois pour mettre en place la commission Ad Hoc composée de 11 membres (8 pour la majorité, 2 de l’opposition et 1 non inscrit). Après cela, le 17 février, « il y aura la plénière et ensuite sera entendu le député Ousmane Sonko qui peut être assisté par un député avocat ou un député tout simplement. »

