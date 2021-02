« A ce stade, il est inconstitutionnel et illégal selon les articles 61 de la constitution et 51 du règlement intérieur de l’ Assemblée nationale de demander la levée de l’ immunité parlementaire du député Ousmane Sonko. En effet, selon le Pdt Moustapha Niasse qui a lu la lettre du juge d’ instruction du 8ème cabinet, ce dernier veut faire des tests ADN. Ce sont des mesures d’ instruction et non des poursuites. Moustapha Niasse et sa majorité mécanique du Bureau de l’ Assemblée nationale ont tout faux en enclenchant de manière dictatoriale la procédure de levée de l’ immunité parlementaire ». Mamadou Lamine Diallo

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy