XALIMANEWS- Le chanteur Waly Seck subit des attaques de la part de personnes l’accusant de promouvoir les LGBTI . Après sa sortie sur les réseaux sociaux, il avait promis de porter contre contre ces acharnements qu’il juge diffamatoires. Selon Vip people, un pool d’avocats constitué de Me Dialy Kane, Me Bamba Cissé, Me Souleymane Soumaré et Me Alioune Badara Fall sont chargés d’envoyer des citations directes aux concernés.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy