La vie suit son cours normalement dans les rues de Half Way Tree, un quartier populaire de Kingston en Jamaïque, ici l’annonce du décès de la reine Élisabeth II n’a pas ému les habitants, mais a plutôt rendu plus fort le désir d’indépendance auquel aspire cette colonie britannique.

Je pense que c’est malheureux, elle a vécu très longtemps et je suppose que cela en dit long sur la façon dont la famille royale est traitée au Royaume-Uni. Mais vraiment, je ne me soucie pas vraiment de la mort de la reine souligne un habitant.

Si le pays a obtenu son indépendance en août 1962, il a été sous domination de la reine Élisabeth. En effet, la Grande-Bretagne a régné sur la Jamaïque pendant plus de 300 ans, forçant des centaines de milliers d’esclaves africains à travailler dans des conditions horribles.

À La Barbade, ce passé colonial est toujours vif dans les esprits même si l’île a fait ses adieux à la reine Elizabeth II et est devenue une république en novembre 2021.

C’est un peu bizarre, parce qu’elle a encouragé, promue et fondamentalement défendu beaucoup de choses haineuses et mauvaises, terribles, mais cependant elle a été pendant si longtemps ce symbole de pouvoir, et c’est ainsi depuis si longtemps, donc ça fait très bizarre surtout à notre époque donnée, nous avons vécu tellement de choses ces dernières années, explique un autre.

Des communiqués présentant des condoléances à Buckingham palace ont été adressés par les dirigeants des Caraïbes, des Bermudes ou encore de la Dominique.