L’heure de Khalifa Sall a sonné (Par Lamine Diakhaté)

Ce dimanche 24 Mars 2024, le Sénégal va élire son nouveau président de la REPUBLIQUE.

Mon Choix va se porter sur Monsieur KHALIFA SALL ancien député et Maire de Dakar qui a toujours gagné la CAPITALE du Sénégal en tant qu’OPPOSANT face aux 2 précédents présidents du Sénégal Abdoulaye WADE et Macky SALL qui n’ont jamais pu trouver un candidat à la hauteur de son expérience, de son talent et de sa capacité à mettre en œuvre des projets de développement pour DAKAR.

Malgré le blocage de son emprunt obligataire de 20 milliards de FCFA en 2015 par le ministre des Finances de l’époque un certain Amadou Bâ, aujourd’hui candidat parrainé par le président Macky SALL, Khalifa SALL continue d’être populaire car il travaillait toujours pour trouver des moyens de financement des infrastructures et projets pour le rayonnement de la capitale.

Le président Macky SALL se sentant menacé pour l’élection présidentielle de 2019, avait mis la machine judiciaire en marche comme il sait bien le faire pour l’éliminer de la course et Khalifa SALL fût arrêté en mars 2017 pour une affaire de détournement présumé de fonds publics. IL a finalement été libéré qu’après la réélection du Président Macky SALL, eh oui pendant ses 12 ans de règne, aucun homme ou Femme Politique ne devait dérangeait son altesse royale le Président Macky SALL, d’ailleurs il a annoncé la couleur dès le début de son mandat en 2012, disant qu’il va réduire l’opposition à sa plus simple expression.

Ainsi, les prisons du Sénégal n’ont jamais été aussi bondés de prisonniers politiques sous son ère. Tout cela pour dire que mon CANDIDAT Khalifa SALL, un homme de GAUCHE, un socialiste dans l’âme n’a jamais flanché, n’a jamais transhumé, n’a jamais renié à son idéal de la REPUBLIQUE et est prêt et préparé à diriger le Sénégal.

Cet ancien ministre, maire, député, consultant pour la bonne gouvernance en Afrique, est suffisamment outillé pour GOUVERNER le Sénégal car il se drape déjà dans un caftan présidentiel grâce à sa Posture, à son flegme, à son engagement pour le développement démocratique et la dignité humaine.

VOTER KHALIFA SALL, C’EST VOTER POUR UN HOMME D’ETAT EXPERIMENTE ET IMMEDIATEMENT OPERATIONNEL POUR UN NOUVEAU PACTE REPUBLICAIN.

Lamine DIAKHATE Responsable Khalifa Président Marseille.