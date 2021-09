On se connaissait peu. On se s’est pas beaucoup fréquentés. Mais il y a de ces quelques rencontres furtives qui laissent des traces. J’ai retrouvé, il y a deux jours, une de ses vieilles cartes de visite qu’il m’avait remise alors qu’il m’avait trouvé en audience dans les bureaux de monsieur Macky SALL, alors Premier ministre du Président de la république, maitre Abdoulaye Wade. ABC était en ce moment Secrétaire général du gouvernement. Je lui avais moi aussi remis ma carte de visite. L’honneur était grand pour moi, chaque fois, durant différentes périodes de sa carrière, alors qu’il prenait parfois le temps d’un petit mot par email, avec toujours l’appellation de professeur, pour avancer quelques remarques sur une mes contributions dans la presse locale. Un homme d’une extrême gentillesse et qui n’avait pas peur du débat civilisé des idées. Le Sénégal perd une personnalité pour laquelle j’avais un grand respect. Je salue sa mémoire. Je présente mes condoléances à toute sa famille, au Président de la république, monsieur Macky Sall, à tous ses amis du pouvoir et de l’opposition, à la grande confrérie mouride, au corps des avocats, aux femmes et hommes de culture et de pensée avec lesquels il avait tissé une grande complicité. Et à toute la population sénégalaise. Le rappel à Allah de ABC, dans ces moments de tensions politiques et sociales au Sénégal mais surtout le consensus fort des hommages qui s’est révélé autour des valeurs que la grande majorité des Sénégalais disent qu’il incarnait, ce consensus, cette convergence des voix est riche d’enseignement, surtout pour la classe politique. Ce consensus nous interpelle. Il nous parle. Cette rencontre forte des sensibilités nous raconte les attentes éthiques et morales de notre société. Il nous parle et nous renvoie à la faiblesse de notre société traversée par une crise d’éthique, de vérité et de confiance. ABC que la terre de Touba vous soit légère.

