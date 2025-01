L’humouriste camerounais Docta Kévin est lauréat du prix RFI Talents du rire 2024, retour sur son parcours

XALIMANEWS-Docta Kévin succède à la Congolaise Stéphanie Bluetooth gagnante en 2023. De son vrai nom Meyi Nganssik Emile Kevin, il remporte le prestigieux prix RFI Talents du rire 2024.

Il s’est imposé face à une compétition relevée, comprenant Daly Cardinal, Doyen Anasse, Petit Gougou et le duo Ministère du rire.

Retour sur le parcours de cet artiste talentueux, qui s’est imposé devant de grands concurrents, tels que Daly Cardinal, Doyen Anasse, Petit Gougou et le duo Ministère du rire. Docta Kévin est désormais reconnu comme un véritable ambassadeur de la comédie camerounaise.

Le Camerounais, lauréat du prix RFI Talents du rire, a montré très tôt son talent pour l’humour, jouant des sketchs dès l’âge de 10 ans. En 2012, il lance son premier one-man-show, Ma Life, où il revisite avec ironie les moments clés de sa vie. L’année suivante, il abandonne ses études pour se consacrer entièrement à l’humour. En 2021, il fonde le Gospel Comedy Club, un collectif d’environ trente humoristes abordant des thèmes variés comme l’amour, la religion et la vie quotidienne. Docta Kévin mêle humour et pédagogie, cherchant à divertir tout en éveillant les consciences, dans le but de toucher à la fois le cœur et l’esprit de son public.

Docta Kévin recevra le prestigieux prix RFI Talents du Rire lors de la dixième édition du festival « Abidjan Capitale du Rire », qui se tiendra le dimanche 23 février 2025.