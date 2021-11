« Nous ne pouvons pas rentrer en Syrie, car la majorité d’entre nous est appelée pour le service militaire, raconte Hamza. Si on rentre au pays, on risque d’être jetés en prison. Donc nous voulons rejoindre un pays sûr. Parce que tout ce qu’on cherche, c’est un endroit où nous pouvons vivre en sécurité et dans la dignité. Rien de plus. On ne demande rien d’autre que d’être traités comme des êtres humains. »

