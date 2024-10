Liban : Naïm Qassem succède à Hassan Nasrallah à la tête du Hezbollah

XALIMANEWS-Après la mort de Hassan Nasrallah, survenu le 27 septembre lors d’un raid aérien israélien, le Hezbollah a élu un nouveau secrétaire général. Cheikh Naïm Qassem a été désigné par le Conseil de la Shoura, la plus haute instance dirigeante du parti chiite.

Selon RFI, le secrétaire général adjoint du Hezbollah depuis 1991, Cheikh Naïm Qassem, âgé de 71 ans, n’atteint pas le charisme de son prédécesseur. L’ancien professeur de chimie et l’un des fondateurs du Hezbollah, possède une solide formation religieuse acquise auprès de l’éminent imam chiite Mohammad Hussein Fadlallah, a ajouté le média français.

Auteur de plusieurs ouvrages, dont certains ont été traduits en anglais et en français, Naïm Qassem est perçu comme l’historien et l’idéologue du Hezbollah. Ses opinions religieuses et politiques, parfois considérées comme radicales, ont souvent suscité des controverses au Liban.

Bien qu’il ait occupé le poste de secrétaire général adjoint pendant trente-trois ans, Naïm Qassem n’était pas directement impliqué dans les questions militaires, celles-ci étant principalement gérées par Hassan Nasrallah et son successeur pressenti, Hachem Safieddine, tué dans un raid israélien le 4 octobre. Il compense cette distance par sa légitimité historique et politique, qui demeure un atout crucial pour son nouveau rôle à la tête du parti.