Non la priorité du Sénégal n’est pas de mettre des écoliers en prison pour quelques bancs cassés. Laissez en paix ces enfants et allez vous charger des vrais criminels. Inutile d’aller les chercher loin d’ailleurs, leurs dossiers sont pour la plupart empilés sous le coude de leur protecteur qui ne s’en cache d’ailleurs pas, convaincu qu’il est que les magistrats du Sénégal sont pour certains des poltrons, pour d’autres des carriéristes, ou encore des chasseurs de primes à qui il peut faire exécuter tout et n’importe quoi. Il est certain qu’aucun d’eux, même ceux qui se disent dignes et intègres, n’osera toucher au plus petit cheveu d’un membre de sa cour.

