Les deux camps ont cessé les affrontements armés il y a un peu plus d’un an mais les tensions remontent à l’approche de l’échéance présidentielle. La commission électorale doit encore valider les candidatures qui lui ont été présentées et au centre des débats à venir, la modification ou non de la loi électorale.

