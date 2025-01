Libye : Saïf al-Islam Kadhafi brise le silence et réitère ses accusations contre Nicolas Sarkozy

XALIMANEWS-Dans un échange exclusif avec RFI, Saïf al-Islam Kadhafi, fils cadet du colonel Mouammar Kadhafi, sort de son long silence. Celui qui s’était déjà exprimé en 2018 dans une interview accordée au New York Times a, pour la première fois depuis 2011, accepté de livrer sa version des faits à un média concernant l’affaire du financement présumé de la campagne présidentielle de 2007 de Nicolas Sarkozy.

Répondant par écrit aux questions de Radio France Internationale, Saïf al-Islam a réaffirmé ses accusations. Cet échange intervient alors que le procès de l’ancien président français et de onze autres

RFI a sollicité une interview de Saïf al-Islam Kadhafi, qui a refusé, mais a transmis un texte sur « l’affaire du financement libyen » accusant Nicolas Sarkozy de pressions pour modifier son témoignage. Selon lui, des intermédiaires, dont Souha al-Bedri en 2021 et Noël Dubus en 2022, auraient proposé des contreparties, comme l’aide à clore son dossier à la CPI ou la libération de son frère Hannibal emprisonné au Liban. Une troisième tentative aurait impliqué un autre émissaire non identifié. Saïf al-Islam affirme avoir refusé ces pressions, mais RFI n’a pas pu vérifier ses propos. L’avocat de Sarkozy dément ces accusations, les qualifiant de non étayées et opportunistes.