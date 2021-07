XALIMANEWS-De nouvelles preuves de violations déchirantes, y compris des violences sexuelles, à l’encontre d’hommes, de femmes et d’enfants interceptés alors qu’ils traversaient la mer Méditerranée et renvoyés de force dans des centres de détention en Libye mettent en lumière les conséquences horrifiantes de la coopération continue de l’Europe avec la Libye en matière de migration et de contrôle des frontières, a déclaré Amnesty International dans un rapport.

Le rapport intitulé «Personne ne vous cherchera » documente comment des violations commises pendant une décennie contre les réfugiés et les migrants se sont poursuivies sans relâche dans les centres de détention libyens au cours des six premiers mois de 2021, malgré les promesses répétées d’y remédier.



Il a également révélé que depuis fin 2020, la Direction libyenne de lutte contre la migration illégale (Dcim), un département du ministère de l’Intérieur, avait légitimé les abus en intégrant deux nouveaux centres de détention sous sa structure où des centaines de réfugiés et de migrants avaient été victimes de disparitions forcées au cours des années précédentes par des milices. Dans un centre récemment rebaptisé, des survivantes ont déclaré que des gardes violaient des femmes et les soumettaient à des violences sexuelles, notamment en les forçant à avoir des relations sexuelles en échange de nourriture ou de liberté.

Ce rapport horrifiant jette un nouvel éclairage sur les souffrances des personnes interceptées en mer et renvoyées en Libye, où elles sont immédiatement soumises à des détentions arbitraires et systématiquement soumises à la torture, à la violence sexuelle, au travail forcé et à d’autres formes d’exploitation en toute impunité. Entre-temps, les autorités libyennes ont récompensé ceux qui sont raisonnablement soupçonnés d’avoir commis de telles violations par des postes de pouvoir et des grades plus élevés, «ce qui signifie que nous risquons de voir les mêmes horreurs se reproduire encore et encore », note Amnesty.



Diana Eltahawy, directrice adjointe du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord d’Amnesty International indique : « Le rapport souligne également la complicité continue des Etats européens qui ont honteusement continué à permettre et à aider les garde-côtes libyens à capturer des personnes en mer et à les renvoyer de force dans le paysage d’enfer de la détention en Libye, bien qu’ils connaissent très bien les horreurs qu’ils endureront. »

Amnesty International appelle les Etats européens à suspendre leur coopération en matière de migration et de contrôle des frontières avec la Libye. Cette semaine, le parlement italien débattra de la poursuite de leur fourniture d’un soutien militaire et de ressources aux garde-côtes libyens.

Le rapport détaille les expériences de 53 réfugiés et migrants précédemment détenus dans des centres théoriquement sous le contrôle de la Dcim, dont 49 ont été détenus directement après leurs interceptions en mer.

Avec Libération