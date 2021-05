XALIMANEWS- Un point gagné et deux points cruciaux perdus, c’est tout pour le Barça. Et ce n’est pas beaucoup lorsqu’on mène 2-0 puis 3-2… Le FC Barcelone n’est en effet revenu de son déplacement à Levante qu’avec le point du nul (3-3), après l’égalisation tardive de Sergio Leon, à la 83e minute de jeu. Ses coéquipiers Gonzalo Melero et Jose Luis Morales avaient précédemment ramené les locaux à 2-2 après les buts de Lionel Messi et Pedri. C’est Ousmane Dembélé qui a redonné, en vain, l’avantage aux Catalans dans cette rencontre.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy