« Cette rencontre vient à son heure, c’est-à-dire aujourd’hui nous avons pris l’opportunité de l’ouverture de la ligne Dakar/New-York/Washington le 02 Septembre prochain pour engager un dialogue avec le secteur privé du transport et du tourisme , et la compagnie air Sénégal qui leur appartient », s’est réjouit Ibrahima kane Dg air Sénégal lors de l’atelier de mobilisation du secteur privé touristique autour de l’ouverture de la ligne Dakar/New-York par Air Sénégal ce jeudi 26 août au Radisson.

Il déclare ainsi, « notre objectif pour cette réunion est de poser le cadre d’une concertation, d’un travail commun pour qu’ensemble qu’on aille à la conquête des marchés du tourisme et du transport vers notre pays, faire la promotion de nos lignes et surtout faire la promotion de la destination Sénégal. La volonté est réaffirmée aujourd’hui et nous remercions l’ensemble des participants».

« Nous savons tous, le potentiel que nous avons au niveau de l’Amérique du Nord. En termes de tourisme le Sénégal a un marché traditionnel qui est éssentiellement l’Europe. Et nous savons aussi que ce marché doit être ouvert et développé pour aller vers une autre dimension qui serait multiple de 3, 4, 5 voir 10 de ce que nous faisons aujourd’hui en termes de tourisme. Et on sait que ceci ne peut être atteint qu’en diversifiant les points de départ de nos visiteurs qui viennent régulièrement au Sénégal. Cette démarche d’aller à New-York que nous initions aujourd’hui et que nous allons poursuivre un plan d’action avec des activités très serrées sur les quelques semaines qui suivent l’ouverture de la ligne entre air Sénégal et l’ensemble des acteurs du tourisme. Ce que nous avons partager et aujourd’hui, et on espère va donner les meilleurs résultats » ajoute le DG.

Interpellé par les agences de voyage et de tourisme privées sur la ponctualité des vols de la compagnie, monsieur Kane précise « Air Sénégal sur l’année 2020 a un taux de ponctualité de plus 70% ce qui est au-dessus de la moyenne de l’industrie. Air Sénégal avec la plateforme de Dakar arrive globalement à assurer tous ses vols. Mais évidemment comme toute compagnie aérienne, il nous arrive d’avoir des retards, comme toutes les compagnies aériennes il nous arrive parfois d’avoir des crises où on met nos passagers à l’hôtel parce que l’avion est annulé ou décalé. Mais ceci est commun à toutes compagnies ».