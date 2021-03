XALIMANEWS- Coup double pour le Paris Saint-Germain. Les joueurs de Mauricio Pochettino n’ont fait qu’une bouchée de Lyon (2-4) ce dimanche, au Groupama Stadium, lors du choc de la 30e journée de Ligue 1. Et ce grâce à un doublé de Kylian Mbappé et des buts de Danilo Pereira et Angel Di Maria. Islam Slimani et Maxwell Cornet ont réduit l’écart en fin de rencontre pour les Gones.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy