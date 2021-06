XALIMANEWS- À un peu plus d’un mois de la reprise du championnat, la Ligue de Football Professionnel (LFP) dévoilera bientôt le calendrier complet de la saison 2022-22 de Ligue 1. L’Equipe distille déjà les dates du Classique entre le PSG et l’OM, au Stade Vélodrome le 24 octobre pour ce qui concerne le match aller (11e journée) et le 17 avril au Parc des Princes pour le retour (32e journée). Le Paris-SG affrontera en outre Lyon le 19 septembre à domicile (6e journée) et le 9 janvier au Groupama Stadium (20e journée).

