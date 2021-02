XALIMANEWS- Alors que les rumeurs sur une vente de l’OM se font de plus en plus insistantes ces dernières heures, le clan McCourt a démenti une éventuelle cession du club. Dans un communiqué transmis à l’AFP, le boss de l’OM a indiqué que son «engagement vis-à-vis de l’OM, de ses salariés, de la ville et de l’ensemble des Marseillais est total. Je resterai, avec l’ensemble de la direction de l’OM et son président, Jacques-Henri Eyraud, investi pour porter ce projet jusqu’au bout».

