XALIMANEWS- Le PSG s’est imposé dans la douleur face à l’OGC Nice ce samedi, 2-1. Les Parisiens avaient ouvert le score grâce à Julian Draxler à la 22 e minute. Après le retour des vestiaires, les Niçois ont montré le même visage séduisant qu’en fin de première période et ont été récompensé par un but de Rony Lopes à la 50 e minute. Galvanisés par cette égalisation, les Aiglons ont souvent été proches de prendre l’avantage notamment par l’intermédiaire d’Amine Gouiri qui échoue sur la barre à l’heure de jeu. Finalement, dans un autre temps fort du Gym, c’est bien les Parisiens qui ont inscrit le but de la victoire à un quart de la fin du match. Moise Kean conclut magnifiquement une action débutée par Mbappé et Icardi.

