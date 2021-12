La grande attraction de la journée sera le duel opposant le Casa Sport (10e, 2 pts) au Jaraaf de Dakar (4e, 3 pts), deux équipes joueuses et dont leurs confrontations sont souvent attrayantes. Les Sudistes sortent de 2 nuls face à Dakar Sacré Coeur (1-1) et Mbour Petite Côte (0-0) et voudront remporter leur première victoire devant les Médinois. Ces derniers, après une défaite initiale devant Génération Foot (0-2), se sont ressaisis dans leur fief d’Iba Mar Diop en domptant la Linguère de Saint Louis (2-0), et voudront enchaîner à Ziguinchor ce samedi. Le même jour, le Leader Diambars (1e, 4 pts) aureolé d’une victoire et d’un nul va acceuillir Guediawaye FC (12e, 1 pt) qui sort d’un nul et d’une défaite. Au stade Fodé Wade, les Académiciens voudront remporter les 3 points de la victoire pour garder leur première place, cependant, les Dakarois joueront crânement leurs chances et essayeront d’accrocher une première victoire. Toujours ce samedi, à Mbao, l’AS Douanes (5e, 3 pts) créditée d’un revers et d’une victoire va essayer de s’imposer devant Dakar Sacré Coeur (7e, 2 pts), auteur de 2 nuls.

