Eliminé en quart de finale de la Coupe CAF par le Coton Sport de Garoua ce samedi (2-1, 0-1), le Jaraaf pouvait maintenant se consacrer aux taches quotidiennes en Ligue 1, et cela démarrait par le match retard de la 13ème journée face à la Lanterne rouge NGB (14e, 9 pts). Au Stade Amadou Barry, les médinois, onzièmes au classement avec 19 pts mais comptant 4 matchs de retards, devaient remporter le gain du match face aux protégés de Badara Sarr, pour ne pas se faire lâcher dans la course au titre. Le Jaraaf ne se le fait pas dire 2 fois et dispose de Niarry Tally (2-1), grâce à un doublé de Pape Abdou Ndiaye (11e et 37e), malgré la réduction du score de Falilou Fall (45+1, 2-1).

