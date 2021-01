XALIMANEWS- Surprise totale.Teungueth Football Club crée l’exploit au Maroc et élimine le Raja Casablanca au deuxième tour des préliminaires de la Ligue africaine des Champions à l’issue des tirs au but après 120 minutes de jeu et sur un score nul et vierge (0-0).

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy