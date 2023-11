Un match dantesque attend ce soir à Londres, Nampalys Mendy et ses coéquipiers du Racing Club de Lens. Victorieux (2-1) lors de la manche aller à Bollaert, le club nordiste, Troisième du groupe B avec 5 points et devancé par le PSV Eindhoven au goal average, doit se montrer très conquérant s’il veut sortir indemne de l’Emirates et conserver ses chances de qualification aux 8es de finales. Nampalys Mendy assez intéressant lors du match aller et ses coéquipiers peuvent se contenter au moins d’un nul et compter sur une victoire sur Séville lors de la dernière journée pour s’inviter au tour suivant. Mais avant cela, il faudra se sortir du guêpier qui sera tendu ce soir à Londres, par les Gunners leaders du groupe et qui seront qualifiés en 8es en cas de revanche ce soir ou de match nul.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy