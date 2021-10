C’est avec tristesse et consternation que la famille, selon Ndella Lobatt Fall, a appris cette « forfaiture » de la Snr. «Comment peut-on faire cela à feu Lobatt Fall qui a beaucoup servi son pays ? Il a servi le Fouta en étant leur député durant deux décennies. Il a du céder son fauteuil à son suppléant pour aller se reposer. Maintenant qu’il est mort, on met la main sur ses biens pour les offrir à une société immobilière étrangère. Ladite société a hypothéqué l’immeuble pour un montant de 600 millions», explique la fille du défunt grand transporteur. Elle ajoute que : « C’est en 2018, année de la mort de mon père, que la Snr a commencé ses pratiques. On a constaté des magouilles. Il y a des gens qui ont empoché de l’argent pour faciliter cet acte, car, sur les papiers de l’immeuble, il y a des annotations qui prouvent qu’il ne peut y avoir de transactions sans l’aval d’un membre de famille. La famille l’a su récemment et ça a été un coup dur. La Snr ne peut pas fournir de papiers si ce n’est que des deals. On ne va jamais accepter. Il n’y aura pas de construction sur ce site», a-t-elle dit. « On ne va pas lâcher. Ce combat nous tient à coeur. Nous allons reprendre ce dossier et combattre jusqu’à ce que la société qui a acheté cet immeuble, sache qu’elle a acheté du faux », menace Ndella Lobatt Fall. Selon elle, la famille de feu Lobatt Fall serait contente si l’État parvenait à réfectionner l’immeuble, pour ensuite le rebaptiser au nom de « Lobatt Fall ». «Je ne peux pas croire que le président de la République, Macky Sall, soit au courant de cette affaire. C’est une injustice. C’est nous qui allons déterminer la façon dont on va céder l’immeuble », soutient-elle. Avant d’ajouter : «Il y a plusieurs mois, nous étions allés voir Thierno Madani Tall. Ce dernier nous avait dit qu’il allait en discuter avec le chef de l’État. Après un moment, il nous a informés que le président de la République Macky Sall a donné des instructions pour que l’immeuble soit remis à la famille Lobatt Fall. Entre-temps, certains en ont profité pour le céder à la société immobilière à plus d’1 milliard FCfa », a conclu une des filles de feu Lobatt Fall.

