Abdoulaye Bibi Baldé parle d’insubordination pour justifier sa décision. “Quand bien même, il y a un Conseil d’administration et je signe le contrat de travail avec lui. Et, je peux y mettre fin à tout moment. Il y a eu un problème de confiance, de dynamisme et d’orientation. Pendant le Conseil d’administration, il a failli se battre avec un de ses directeurs. Et moi, je ne peux pas faire confiance à cette équipe”, a-t-il ajouté.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy