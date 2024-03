L’intégration de Diomaye, une faille du Conseil Constitutionnel, selon Abou Abel Thiam (Apr)

« Ce que le Conseil constitutionnel a fait en admettant la candidature de Bassirou Diomaye Faye est une faille. Il a fait fi du décret de dissolution du parti auquel il appartient en le faisant candidat par conséquent, le Conseil constitutionnel a été le premier à ouvrir la voie d’amnistie pour les événements. On ne peut pas être président si on a eu à avoir un tel rapport avec l’État du Sénégal. Tu ne peux pas être chef d’un État que tu as contribué à déstabiliser. Il a été arrêté par la police, il a été déposé au niveau de la justice. À partir du moment où il y a ces charges-là, je doutes qu’un juge électoral puisse effacer tout ». C’est Abou Abel Thiam, membre du secrétariat exécutif national de l’APR ( Alliance pour la République, parti au pouvoi), qui s’exprimait ainsi sur les ondes de Sud Fm.

Pour lui, le Conseil constitutionnel d’avoir créé un tumulte judiciaire et institutionnel. Il estime ainsi que « la décision du Cc d’intègrer Bassirou Diomaye Faye dans les listes électorales a été le premier geste vers « l’amnistie ». La composition de la liste des candidats a été la source de nombreux problèmes, entraînant des contestations et des perturbations dans le processus électoral ».