D’autant plus que, lors de sa déclaration de Kaffrine (tournée économique),le Président Macky Sall a appelé à la retenue et a demandé aux militants d’attendre ses orientations. Par conséquent, dans le soucis de calmer les esprits et de ramener la sérénité, le ministre d’État Mbaye NDIAYE doit prendre son bâton de pèlerin afin d’inviter au tour d’une table le maire Moussa SY et le ministre Amadou BA qui depuis son arrivée aux Parcelles assainies ne cesse de travailler pour une dynamique unitaire.

