Liste des médias autorisés au Sénégal : un choix politique selon certains patrons de presse

XALIMANEWS-L’actualité au Sénégal continue de tourner autour de la publication, le mardi 3 décembre, de la liste des médias « conformes au Code de la presse » par le ministre de la Communication. Celui-ci a précisé que les médias non validés ne pourront plus imprimer ni émettre. À ce jour, seulement 112 dossiers ont été acceptés sur les 380 déposés.

Pour certains patrons de presse, cette sélection semble avoir une dimension politique. De son côté, le gouvernement se défend de toute intention politique. Selon Mamadou Ibra Kane, membre du Comité des éditeurs et diffuseurs de presse au Sénégal, il n’appartient pas au gouvernement de décider quelles entreprises de presse sont légales ou non. Selon lui, cette démarche constitue une menace pour la liberté de la presse dans le pays. La directrice de la chaîne 7TV, Maïmouna Ndour Faye, elle aussi absente de la liste, dénonce ce qu’elle considère comme une tentative de liquidation de la presse privée et annonce son intention de saisir la justice pour abus de pouvoir.

« Ne commettez surtout pas l’erreur de créer des victimes de la démocratie, comme le régime précédent », a exhorté Alioune Tine, du Think Tank Afrikajom Center dans un tweet, appellant les autorités à engager un dialogue et à éviter de fermer tout média. Mais du côté du ministère de la Communication, on se défend de toute manoeuvre politique et on rappelle qu’il n’y a pas de média d’opposition dans la loi.

Le directeur de la Communication explique que certains médias ont été écartés simplement parce qu’ils n’avaient pas soumis de demande. D’autres ont été rejetés en raison de licences d’exploitation non mises à jour ou de l’absence d’une autorisation préalable. Enfin, le ministère souligne que certains médias proches du pouvoir, tels que les WebTV Jotna et Xalaat, figurent également parmi les absents de la liste.